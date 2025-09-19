Safi Arpaguş Diyanet İşleri Başkanlığına Atandı

Devir teslim töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı

Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Safi Arpaguş, görevini Ali Erbaş'tan devraldı. Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen devir teslim töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Arpaguş, Diyanet'i bugüne kadar büyük fedakarlık, samimiyet ve gayretle yöneten Erbaş'a teşekkür etti. Erbaş'ın kurum hafızasında kalıcı izler bıraktığını, ilmi, tecrübeyi ve gayreti birleştirerek örnek bir hizmet anlayışı ortaya koyduğunu vurguladı.

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın üstlendiği vazife, yalnızca idari bir görev değil aynı zamanda ilim, irfan ve hikmetle yoğrulmuş bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır." Arpaguş, Kur'an'ın aydınlığı ve Peygamberimizin sünneti rehberliğinde kurumun milletin dini hayatına yön verdiğini, toplumun birlik ve kardeşliğini pekiştiren müstesna bir mihver olduğunu kaydetti.

Bilgi ve teknoloji çağında yaşanan problemlere de değinen Arpaguş, "Bilgi, ahlaktan yoksunlaştıkça insanlık değer kaybetmektedir. Eğitimin ruhundan, ilmin mana ve gayesinden mahrum bırakılan nice genç, bağnazlık, şiddet ve teröre savrulabilmektedir." ifadelerini kullandı. Arpaguş, doğru bilgiye ulaşma, ilmi ehil ellerden öğrenme ve öğrendiğiyle amel etme sorumluluğuna dikkat çekti ve "Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye ideali" ile kurumun misyonunu ilişkilendirdi.

Arpaguş, görevi tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Görevini devreden Ali Erbaş ise 19 yaşında imam olarak başladığı Diyanet'te 25 yılı aşkın süredir görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Erbaş, görev süresi boyunca İslam'ın ilke ve değerlerini insanlıkla buluşturma çabasında olduklarını anlattı.

Erbaş, "İlk günden itibaren birlikte çalıştığımız çok kıymetli hocalarımızla çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimden yayıncılığa, aileden gençliğe, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar pek çok hizmetin içinde bulunduk. Teşkilatımızı her alanda daha iyi bir noktaya taşımanın mücadelesini verdik." diye konuştu.

İki dönem boyunca kendisine emaneti tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Erbaş, bu ulvi emaneti Arpaguş'a devretmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Din hizmetinin mevki ve makama bağlı olmadığını, kulluğun bir gereği ve hayat tarzı olduğunu belirten Erbaş, görevde bulunan ve ebediyete intikal etmiş Diyanet başkanları için dualarda bulundu.

Devir teslim törenine Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığına atanan Safi Arpaguş (solda), Başkanlığın konferans salonunda gerçekleştirilen törenle görevi Ali Erbaş'tan (sağda) devraldı.