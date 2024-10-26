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Safranbolu'daki Restoranda Yangın Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranda çıkan yangın başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 19:54
Safranbolu'daki Restoranda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Olayı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, Konarı köyü yakınlarındaki restoranda gerçekleşti.

Yangının Nedeni

Henüz belirlenemeyen bir nedenle restoranın kazan dairesinde patlak veren yangın, hızlı bir şekilde büyümeden söndürüldü. Yangın ihbarının alınmasının ardından bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri gerektiği gibi sevk edildi.

Müdahale ve Sonuç

İtfaiye ekiplerinin özverili çalışması neticesinde yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmaması sevindirici bir durum olarak kaydedildi.

Bu tür olayların yaşanmaması adına, restoran sahibi ve çalışanlarının gerekli güvenlik önlemlerini alması büyük önem taşımaktadır.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir restoranın kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

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