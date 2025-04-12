DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.166.038,86 0,45%

Safranbolu'daki Tarihi Konaklar Karla Kaplandı

Safranbolu'daki UNESCO mirası konaklar, etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgedeki yollar da kar yüzünden zorlaştı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 11:27
Safranbolu'daki Tarihi Konaklar Karla Kaplandı

Safranbolu'daki Tarihi Konaklar Karla Kaplandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, etkili kar yağışıyla birlikte muhteşem bir manzaraya kavuştu. Tarihi konaklar, karlı hava ile adeta yeniden hayat buldu.

Safranbolu'nun Doğal Güzellikleri

Kar yağışı, dünyanın en iyi korunan şehirleri arasında ilk 20'de yer alan Safranbolu'da etkisini sürdürüyor. Osmanlı dönemine ait hanlar, hamamlar, camiler, çeşmeler ve konaklar, kar altında olağanüstü bir güzelliğe büründü.

Kar Yağışı Esnasında Alınan Önlemler

Kar yağışının etkili olduğu bölgeler arasında kent merkezi, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolu üzerindeki Ahmetusta Geçidi ve Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları gibi yüksek kesimler yer alıyor.

Bölgedeki hava koşulları, kara yolları ekipleri tarafından titizlikle takip edilmekte; kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılmaktadır. Kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler zorluklar yaşarken, ekipler sürücülerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar...

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar...

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayserili Çiftçiler Zirai Dona Karşı Meyve Ağaçlarını Buz ile Koruyor
2
Tokat'ta Otomobil Yangını Bitişikteki Binayı Havaya Uçurdu
3
Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi
4
Kar Küreme Aracına Çarpan Kamyonette Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Bakan Güler, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu'nu Kabul Etti
6
Büyükelçi Neziroğlu, TİKA'nın Kurduğu Laboratuvarı Ziyaret Etti
7
Düzce'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı