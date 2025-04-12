Safranbolu'daki Tarihi Konaklar Karla Kaplandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, etkili kar yağışıyla birlikte muhteşem bir manzaraya kavuştu. Tarihi konaklar, karlı hava ile adeta yeniden hayat buldu.

Safranbolu'nun Doğal Güzellikleri

Kar yağışı, dünyanın en iyi korunan şehirleri arasında ilk 20'de yer alan Safranbolu'da etkisini sürdürüyor. Osmanlı dönemine ait hanlar, hamamlar, camiler, çeşmeler ve konaklar, kar altında olağanüstü bir güzelliğe büründü.

Kar Yağışı Esnasında Alınan Önlemler

Kar yağışının etkili olduğu bölgeler arasında kent merkezi, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolu üzerindeki Ahmetusta Geçidi ve Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları gibi yüksek kesimler yer alıyor.

Bölgedeki hava koşulları, kara yolları ekipleri tarafından titizlikle takip edilmekte; kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılmaktadır. Kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler zorluklar yaşarken, ekipler sürücülerin güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar kar yağışıyla beyaza büründü.