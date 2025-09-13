Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Çin Ziyareti: Huawei ve İnovasyon Gündemde

Memişoğlu, üç şehirde sağlıkta üretim ve dijitalleşme temaslarını ele aldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı dört günlük ziyarete ilişkin değerlendirmesini NSosyal hesabından paylaştı.

Memişoğlu, ziyaret programını verimli şekilde tamamladıklarını belirterek Pekin, Şanghay ve Shenzhen'de bir dizi resmi temas gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Paylaşımında, "Sağlık alanında üretimi destekleyen uluslararası bilim ve inovasyon merkezlerini ziyaret ettik. Bölgedeki fabrikaları gezerek iş süreçlerini ve üretim faaliyetlerini yerinde inceledik. Özellikle sağlıkta ileri teknoloji üretimi, AR-GE süreçleri ve inovasyon konularında işbirliği olanaklarını değerlendirdik." ifadelerine yer verdi.

Memişoğlu, son olarak Shenzhen'de Huawei Genel Merkezi'ni ziyaret ettiklerini, sağlıkta dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi aldıklarını kaydetti. "Geleceğe yön verecek yenilikçi teknolojileri deneyimleme fırsatı bulduk. Resmi temaslarımızın ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, üreten sağlık için aşkla çalışmaya devam diyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bakanın paylaşımında ziyarete ilişkin görüntülere de yer verildi.