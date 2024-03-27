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Sağlık Bakanı Koca: Motosiklet sürücüsünden örnek davranış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da bir motosiklet sürücüsünün ambulansın geçişi için trafiği açtığı anları paylaşarak örnek davranışı takdir etti.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 20:41
Sağlık Bakanı Koca: Motosiklet sürücüsünden örnek davranış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşım platforrmu X hesabından yaptığı paylaşımla, Bursa'da yaşanan bir olayı gündeme taşıdı. Bakan Koca, ambulansın geçişi için trafiği açan bir motosiklet sürücüsünün videosunu paylaşarak, bu örnek davranışı takdir ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Bursa'da bir motosiklet sürücüsünün ambulansın geçişi için trafiği açtığı anların görüntülerini X hesabında paylaşarak takdirini dile getirdi. 

Bakan Koca, "Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar. Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye'nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa'da yaşandı." notunu düştü. Bu olay, acil sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 

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