Sağlık Bakanı Koca: Sigara bırakma polikliniklerinde 3,6 milyon muayene yapıldı

Bakan Koca'dan "Dünya Tütünsüz Günü" paylaşımı: İyi sonuçlar alıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sigara bırakma polikliniklerinde elde edilen başarılara vurgu yaptı. Koca, Türkiye genelindeki 467 sigara bırakma polikliniğinin sayısının arttığını belirterek, 2009 yılında bu sayının 62 olduğunu ifade etti.



Sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla sigara bırakma polikliniklerinin sayısının artırıldığını söyleyen Bakan Koca, bugüne kadar 3 milyon 621 bin 761 muayene yapıldığını açıkladı. Bu muayeneler sonucunda elde edilen olumlu sonuçlara dikkat çeken Koca, sigarayı bırakmanın düşündüğünden daha kolay olduğunu ve bırakmak için ilk adımı atmanın önemine vurgu yaptı.

Bakan Koca, sigara bırakma polikliniklerine başvurmanın önemini vurgulayarak, sigaranın sağlık üzerindeki zararlarına dikkat çekti. Türkiye'nin sigara kullanımıyla mücadeledeki kararlılığını ve hedeflerini paylaşan Koca, vatandaşları sigarayı bırakma konusunda destek almaya çağırdı.