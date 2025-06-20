Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bolu'da Sağlık Yatırımlarını Açıkladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bolu'da Önceki Ziyaretler Yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bir toplantıda, Türkiye'nin sağlık altyapısının geldiği noktayı değerlendirerek, “Hayallere sığmayan sağlık altyapısı ve hizmetine dönüşmüş durumdayız.” dedi.

Cami Ziyareti ve Esnaf Turu

Bolu'da çeşitli programlara katılan Bakan Memişoğlu, ilk olarak Yıldırım Beyazıt Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Yukarı Çarşı ve Taş Han esnafını ziyaret ederek, bölgedeki sağlık hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Hastane Ziyareti ve Karne Hediyeleri

Daha sonra İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Merkez İzzet Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret eden Memişoğlu, çocuklara karne hediyesi vererek sağlıklı yaşama dair tavsiyelerde bulundu.

Ziyaretin Devamında Sağlık Yatırımları Tanıtıldı

AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Memişoğlu, Bolu'da yapılacak sağlık yatırımları hakkında bilgiler vererek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye sağlık alanında dünya örneği bir hizmet sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Son 20 Yılda Sağlıkta Büyük Değişim

Sağlık Bakanı, Türkiye'nin son 20 yılda 184 bin yatak kapasitesine ulaştığını vurgulayarak, “2002'de özel sektör dahil sadece 10 bin yatak vardı. Bugün bu sayı 8,5-9 kat artmış durumda.” şeklinde konuştu.

Gelişen Sağlık Hizmetleri

2002 yılında her bireyin sağlık hizmetine erişim konusunda sorun yaşadığını hatırlatan Memişoğlu, günümüzde Avrupa ortalamasının çok üstünde bir oranla “12,4 kez sağlıkçıya ulaşım” sağlandığını belirtti. Eskiden yurtdışına gitmek zorunda kalan vatandaşların, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinden yararlanmasının olumlu yönde bir dönüşüm gösterdiğini ifade etti.

Gelecek Hedefleri

Bakan Memişoğlu, Bolu’da sağlık hizmetlerini daha da geliştirmek için çalıştıklarını ve kısa sürede fiziki yapıları yenileyeceklerini dile getirdi. Ayrıca, kanser teşhisi ve diğer hastalıkların tespitinde kullanılan Pet-CT cihazının da en kısa zamanda hizmet vermeye başlayacağına dair bilgi verdi.

Barış ve İyilik Medeniyeti Mesajı

Dünyadaki olumsuz durumlardan bahseden Memişoğlu, “Biz iyilik medeniyetiyiz.” ifadesini kullanarak, tarih boyunca barış ve iyilikle yönettikleri vurgusunu yineledi.

Programda ayrıca, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner de konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'daki temasları kapsamında cuma namazını Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kıldıktan sonra Yukarı Çarşı ve Taş Han esnafını ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'daki temasları kapsamında cuma namazını Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kıldıktan sonra Yukarı Çarşı ve Taş Han esnafını ziyaret etti.