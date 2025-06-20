DOLAR
39,68 0,13%
EURO
45,76 0,6%
ALTIN
4.276,91 0,2%
BITCOIN
4.207.647,02 -1,75%

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bolu'da Suriye'ye Destek Vurgusu Yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu'da Suriye'deki sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanması için destek verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:25
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bolu'da Suriye'ye Destek Vurgusu Yaptı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bolu'da Konuştu

Sağlık Bakanı **Kemal Memişoğlu**, Bolu'da yaptığı açıklamada, "Bugün kardeşimiz Suriye'de de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz." şeklinde konuştu.

Valilik Ziyareti ve Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı

Bolu'ya bir dizi program için gelen Bakan Memişoğlu, öncelikle Valilik ziyareti gerçekleştirdi. Vali **Abdulaziz Aydın** ve kent protokolü ile bir araya geldikten sonra, **Sağlıklı Türkiye Yüzyılı** programı kapsamında 49'uncu ili ziyaret ettiklerini bildirdi.

Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi

Memişoğlu, koruyucu, geliştirici ve üretici sağlık modeli ile daha nitelikli sağlık hizmetleri sunarak Türkiye'yi sağlık alanında önemli bir merkez haline getirmek için çalıştıklarını ifade etti. Bolu'nun sağlık hizmetleri anlamında önde gelen illerden biri olduğunu belirten Memişoğlu, fiziki yapıların yenileme ihtiyacını da dile getirdi.

Yeni Hastane Projeleri

İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin yerinde **400 yataklı** yeni bir hastane planlandığını açıklayan Memişoğlu, projenin yakında başlayacağını aktardı. Ayrıca, fizik tedavi hastanesinin yenileneceğini ve temmuzda ihalesinin yapılacağını söyledi.

Çevre Hastanelerin Rolü

Memişoğlu, çevre illerde hastane yapılarının artmasının Bolu'daki iş yükünü azaltacağına inandığını ifade etti. Sağlıklı bir toplum için koruyucu sağlık hizmetlerine önem verdiklerini vurguladı.

Kovid-19 Süreci ve Rapor Yenileme

COVID-19 sürecinde ilaç ve engelli raporları gibi birçok hizmetin yenilenme sürelerinin uzatıldığını belirten Memişoğlu, bunların MHRS üzerinden hızlıca yenilenmesine yönelik yeni sistemler geliştirdiklerini kaydetti.

Uluslararası Sağlık İşbirlikleri

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, uluslararası sağlık hizmetlerinde ve dost ülkelere destek verme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Suriye'deki sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanması için Türkiye’nin desteği sürecek.

Programda, Bakan Memişoğlu'na AK Parti **Bolu Milletvekilleri** ve diğer yöneticiler eşlik etti. Toplantının ardından İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi ve İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ziyaret edilecek.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Bolu'da Valiliği ziyaret...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Bolu'da Valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada Vali Abdulaziz Aydın (solda) ve yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Bolu'da Valiliği ziyaret...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Bolu'da Valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada Vali Abdulaziz Aydın (solda) ve yöresel kıyafetli çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Kınık'ta Orman Yangınına Hızla Müdahale
2
AK Parti'li Gökçek, ABB'nin Su Tarifelerine Dava Açtı
3
Yalova'da Koruma Altına Alınan 3 Kirpi Yavrusuna Özel Bakım
4
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bayburt YEDAM'ı Ziyaret Etti
5
Sancaktepe'de Tır ve Kamyon Arasında Kalan Araçta İki Yaralı
6
Samsun ve Çevre İllerde Karne Törenleri Coşkuyla Gerçekleşti

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!