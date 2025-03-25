Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde Öğrencilerle İftarda Buluştu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi Öğrencileriyle İftar Sofrasında

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenci kardeşleriyle bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "40 yıl önce de bu yemekhanedeydim. Beni her anlamda donatan ve bugünlere gelmemi sağlayan eşsiz iklime kucak açan Hacettepe Üniversitesi" sözlerine yer verdi.

Bakan Memişoğlu, iftar sofrasında buluştuğu öğrencilere umut dolu mesajlar iletti. "Gençlerimizin gözleri ışıl ışıl, gönülleri pırıl pırıl. İnanıyorum ki çok büyük işlere imza atacaklar, iyilik medeniyetimizi hiç durmadan ileriye taşıyacaklar" diyen Memişoğlu, bu buluşmanın kendisi için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

Konuşmasının devamında, genç nesillerin daha müreffeh bir Türkiye için çalıştığını belirten Bakan Memişoğlu, "Çabamız onlara daha müreffeh bir Türkiye bırakabilmek. Rabb'im gönüllerine göre versin, bizlere başarılarıyla gururlanmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.