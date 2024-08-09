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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Malatya'daki Sağlık Projelerini Değerlendirdi

Kemal Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek sağlık projelerini masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:07
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Malatya'daki Sağlık Projelerini Değerlendirdi

Sağlık Bakanı'nın Malatya Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Bu ziyaret, kentin sağlık alanındaki projelerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Başkan Sami Er ile Görüşme

Bakan Memişoğlu, ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya gelerek kentteki sağlık hizmetleri üzerine istişarede bulundu. İki yetkili, devam eden sağlık projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Şeref Defteri'ni İmzaladı

Görüşmelerin ardından Bakan Memişoğlu, anı bırakmak üzere Şeref Defteri'ni imzaladı. Bu ziyaret, Malatya'daki sağlık hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

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