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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne Ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret ederek, köklerimize bağlı olduğumuzu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 18:38
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne Ziyaret

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Etnospor Festivali Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Festival, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenleniyor ve Anadolu Ajansı tarafından destekleniyor.

Geleceğe Bağlılık Vurgusu

Bakan Memişoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Biz köklerimize bağlıyız. Geleceğe de gençlerimizi hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, festivalde yer alan spor gösterileri ve stantlar hakkında övgülerde bulunarak, "Çocuklar, gençler... Çok güzel spor gösterileri yapılıyor. Çok güzel stantlar var" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

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