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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gaziantep Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep Valiliği'ni ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:33
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gaziantep Ziyareti

Gaziantep Valiliği'nde Önemli Ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi program için Gaziantep'e geldi ve burada Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, kentin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarete Önemli İsimler Katıldı

Ziyaret esnasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da hazır bulundu. Ziyaretin basına kapalı gerçekleşmesi dikkat çekti.

Bu önemli ziyareti değerlendiren Bakan Memişoğlu, Gaziantep'in sağlık alanındaki gelişmelerine vurgu yaparken, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine de değindi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e (sol 3) ziyarette bulundu....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Gaziantep Valisi Kemal Çeber'e (sol 3) ziyarette bulundu. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sağ 3), AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı (solda) ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay (sol 2) da hazır bulundu.

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