Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kuzey Makedonya Yangınına Ziyaret

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kuzey Makedonya'daki Yangın Sonrası Yaralıları Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya'nın Koçani kentindeki gece kulübünde çıkan yangında yaralananları, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret ederek önemli bir destek mesajı verdi.

Yaralıların tedavi süreçlerini yakından takip eden Bakan Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık alanındaki uluslararası yardımlarının gücüne dikkat çekti. "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye, sağlık alanında sınır tanımayan bir iyilik hareketi başlatmıştır. Bugün burada bu iyilik hareketinin somut bir örneğini yaşıyoruz," dedi.

Yanık Tedavisi ve Türkiye'nin Rolü

Bakan Memişoğlu, yanığın sadece bir cilt yaralanması değil, kişinin metabolizmasını ve ruhunu derinden etkileyen karmaşık bir süreç olduğunu belirtti. Yanıkların tedavisinin uzun bir iyileşme yolu olduğunu vurgulayan Memişoğlu, Türkiye'nin yanık merkezi ve yatak kapasitesinin son yıllarda önemli ölçüde arttığını söyledi.

"Biz yanık tedavisinde sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturmaya odaklandık. 2006 yılından beri bu yolda ilerliyoruz," ifadesini kullanan Memişoğlu, Avrupa'nın en büyük yanık merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olduğunu da belirtti.

Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde Kan Bağışı

14 Haziran'ın Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü olduğunu hatırlatan Memişoğlu, kanın insan hayatındaki önemine değindi. "Kan, insanın insana verebileceği en kıymetli hediyedir. Bugün burada ben de kan bağışında bulunarak, bu iyilik zincirine bir halka ekleyeceğim," dedi.

Memişoğlu, tüm vatandaşlara seslenerek, "Bir gün bizim de ihtiyacımız olabilir. Bugün kan verin, yarın hayat kurtarın. Türkiye, güçlü sağlık sistemi ve paylaşma kültürüyle artık tüm dünyada bir umut kapısıdır," şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya'daki yangında yaralananları tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında kan bağışında bulundu. Bakan Memişoğlu ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Makedonya'daki yangında yaralananları tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında kan bağışında bulundu. Bakan Memişoğlu ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.