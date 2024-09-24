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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sivas'ta Kritik Açıklamalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sivas'ta Türkiye Buluşmaları programında sağlık hizmetlerinin güçlenmesi ve uluslararası sorunlara değindi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:19
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sivas'ta Kritik Açıklamalar

Memişoğlu'ndan Sağlık Hizmetleri Üzerine Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sivas'ta düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, Türkiye'deki hastanelerde tek kişilik ve çift kişilik yatak oranının %80'lerin üzerine çıktığını belirtti.

Sivas'ın Tarihsel Önemi

Memişoğlu, Selçuklu'nun ilim merkezi olan Sivas'ta bulunmanın onur verici olduğunu ifade ederek, "Bu şehir, Türk ve İslam medeniyetinin kalbidir. Medeniyetlerin yeniden doğuşunda her zaman öncü olmuştur," dedi.

Küresel İnsani Sorunlar

Bakan Memişoğlu, Filistin'deki katliamlara dikkat çekerek, "45 bin canın katledilmesine dayanamıyorum. Bu bir soykırımdır," dedi. Memişoğlu, insanlık adına güçlü bir duruş sergilemenin önemine vurgu yaptı.

Sağlıkta Başarılı Performans

Türkiye'nin sağlık alanındaki güçlü altyapısına değinen Bakan Memişoğlu, "Türkiye, Kovid-19 süreci ve depremde iyi sağlık hizmetleri sundu. Bugün devlet hastanelerinde sunulan hizmetler ücretsiz ve sosyal güvence kapsamındadır," dedi. Ayrıca, sağlık sisteminin sürekli gelişim için çaba gösterdiğini belirtti.

AK Parti'nin Kongre Süreci

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, partisinin 8. olağan kongre takvimine ilişkin bilgilendirme yaptı ve Türkiye genelinde "Türkiye Buluşmaları" programlarının devam ettiğini açıkladı.

Programda; milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları'...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları'...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları'...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları'...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları'...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları'...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 2), Sivas'ta bir otelde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı.

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