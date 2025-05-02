Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Sağlık Bakanlığı'ndan Dev Personel Alım Müjdesi

Türkiye sağlık sektöründe büyük bir devrim yaşanacak. Milli Eğitim Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, 19.000 yeni personel alımının müjdesini verdi. Uzun süredir beklenen bu haber, sağlık camiasında ve iş arayanlar arasında heyecan yarattı.

Personel Alım Detayları

Bakan Memişoğlu'na göre, 19.000 personel alımı, sözleşmeli ve sürekli işçi olmak üzere iki ana kategori altında gerçekleştirilecek. Alımların detayları şöyle:

15.342 sözleşmeli personel

3.658 sürekli işçi

KPSS ile Sözleşmeli Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı sözleşmeli personel alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre belirlenecek. Bu süreç, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yönetilecek. Adaylar, 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

İŞKUR ile Sürekli İşçi Alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yapılacak 3.658 sürekli işçi alımı için adaylar, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Başvuru Şartları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Alım yapılacak kadroların çeşitliliği (doktor, hemşire, teknisyen, idari personel, destek hizmetleri vb.) ve gerekli şartlar, ilgili kılavuzlarda belirtilecektir. Adayların, yayınlanacak duyuruları yakından takip etmeleri, başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri ve belirtilen tarihlerde tüm başvurularını eksiksiz tamamlamaları kritik öneme sahiptir.

Bakan Memişoğlu'ndan İyi Haber

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı ve 3.658 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun," ifadelerine yer verdi.

Tarihlere dikkat! KPSS puanıyla sözleşmeli personel olmak isteyenler için tercihler 2-8 Mayıs 2025, sürekli işçi pozisyonlarına başvurmak isteyenler için ise 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.