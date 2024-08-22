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Sağlık Bakanlığı Kars Aile Mahkemesinin Topuk Kanı Kararına İtiraz Etti

Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi'nin topuk kanı kararı için istinaf sürecini başlattı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 22:15
Sağlık Bakanlığı Kars Aile Mahkemesinin Topuk Kanı Kararına İtiraz Etti

Sağlık Bakanlığından Kars Aile Mahkemesi'ne İtiraz

Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi'nin "Yenidoğan Tarama Programı" kapsamındaki topuk kanı alınmasına yönelik kararına karşı istinaf yoluna başvurduğunu duyurdu.

Kararın Detayları ve İtiraz Süreci

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kars Aile Mahkemesi'nin 20 Ağustos'ta verdiği kararın ilk derece mahkemesi kararı olduğu ve kesin hüküm teşkil etmediği belirtilerek, bu kararın hatalı olduğu vurgulandı.

Topuk kanı, çocuk hastalıklarının erken teşhisi ve tedavi süreçlerinin başlatılması amacıyla alınan bir uygulama olduğunu hatırlatan bakanlık, “Kesin hüküm niteliği taşımayan bu karara itiraz sürecini ivedilikle başlatmış bulunuyoruz.” ifadesini kullandı.

Yenidoğan Tarama Programı Devam Ediyor

Bakanlık, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı’nın kesintisiz devam edeceğine dair inancını dile getirdi. “Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tamdır.” mesajı verildi.

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