Sağlık Bakanlığı'na 9 bin personel alımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ: 9 BİN YENİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK



Sağlık Bakanlığı, 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alımına hazırlanıyor.

Sağlık alanında yapılan düzenlemeleri içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı'nın 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağı açıklandı. Yasayla, sağlık alanında eleman sıkıntısı yaşanan bölgelerdeki sözleşmeli personel sayısının 27 binden 36 bine çıkarılması kararlaştırıldı. Ayrıca, ebelerin görev tanımında yapılan değişiklikle doğumlarda aktif rol alabilmeleri ve küçük tıbbi müdahalelerde bulunabilmeleri sağlandı.

SAĞLIK BAKANI KOCADAN AÇIKLAMA: "HAYIRLI OLSUN"





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan düzenlemelerin sağlık camiasına ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.