Sağlık Bakanlığı'na yeni atama! Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı oldu

Fahrettin Koca'nın görevden affını sunmasının ardından, Sağlık Bakanlığı görevine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Sağlık sektöründe uzun yıllar görev yapmış olan Memişoğlu, yeni göreviyle birlikte sağlık politikalarında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.



FAHRETTİN KOCA'NIN GÖREVİNDEN AYRILMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görevden affını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. Koca'nın görevden ayrılması, sağlık sektörü ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Koca'nın yerine, İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak başarılı çalışmalara imza atan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı.

KEMAL MEMİŞOĞLU'NUN YENİ GÖREVİ

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı görevine atanarak, Türkiye'nin sağlık politikalarını yönlendirecek önemli isimlerden biri oldu. Memişoğlu'nun sağlık sektöründeki deneyimi ve bilgi birikimi, bakanlık görevinde önemli projelere imza atmasına olanak tanıyacak.

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 1966 yılında Trabzon'da doğdu. Aslen Rizeli olan Memişoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanlığını aldı. Kariyerine çeşitli hastanelerde Genel Cerrahi Uzmanı olarak devam eden Memişoğlu, 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde bulundu.

Memişoğlu, 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Başasistan olarak görev yaptı. 2002 yılında PTT Hastanesi Başhekimi olarak atandı ve burada önemli sağlık hizmetleri sundu. 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında ise Genel Cerrahi Profesörü unvanlarını aldı. 2007 yılında Beykent Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 2009 yılında mezun oldu.



İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptı. 2012 yılında İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atandı ve 2014-2016 yılları arasında aynı birliğin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 06 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atanan Memişoğlu, burada önemli projelere imza attı ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalıştı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır. Sağlık sektöründe geniş bir bilgi ve deneyime sahip olan Memişoğlu, yeni görevinde Türkiye'nin sağlık politikalarını geliştirmek için çalışacak.

