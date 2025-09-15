Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sağlık Bakanlığı 17 bin kişilik alım için takvimi netleştirdi

Samsun'da açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2025 hedefi olan 35 bin kişilik personel alımının ikinci etabına geçildiğini duyurdu. Yılın ilk döneminde tamamlanan 18 bin atamanın ardından, kalan 17 bin hekim dışı sağlık personeli kadrosu için sürecin başlatılacağını belirtti.

Bakan Memişoğlu'nun açıklaması

Memişoğlu, "17 bin kişilik yeni kadro için tüm planlamalarımızı titizlikle tamamladık ve süreci Cumhurbaşkanlığı'na sunduk. Çok yakında, Eylül ayı içerisinde ilanı yayımlayarak bu süreci de başlatmış olacağız," ifadelerini kullandı.

Hangi kadrolarda alım yapılacak?

Lise mezunları için: Hemşire, Şoför, İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Laboratuvar Teknisyeni, Röntgen Teknisyeni, Tıbbi Sekreter.

Ön lisans mezunları için: Anestezi, Çevre Sağlığı, Laboratuvar, Röntgen, Tıbbi Sekreter, Adli Tıp, Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane, Diş Teknikeri, Diyaliz, Eczane, Elektronörofizyoloji, Evde Bakım, Fizik Tedavi, Paramedik, Ergoterapi, Odyometri, Ortopedi, Patolojik Anatomi, Podoloji, Radyometri, Optisyen, Yaşlı Bakım, Şoför.

Lisans mezunları için: Biyolog, Büro Personeli, Çocuk Gelişimcisi, Diğer Sağlık Personeli, Dil ve Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Ebe, Fizyoterapist, Gerontolog, Hemşire, Ergoterapist, Odyolog, Perfüzyonist, Psikolog, Sağlık Fizikçisi, Sosyal Çalışmacı, Mimar, Bilgisayar Mühendisi, Biyomedikal Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Makine Mühendisi, Şehir Plancısı.

Başvuru süreci ve tarihçesi

Memişoğlu, alım ilanının Eylül ayı içerisinde yayımlanacağını ve adayların başvurularını ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu üzerinden gerçekleştireceğini hatırlattı. Başvuru tarihleri, özel şartlar, kontenjan dağılımları ve diğer tüm bilgiler ÖSYM'nin resmi internet sitesinde duyurulacak.