Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği Hastalığına Dair Bilgiler

Sağlık Bakanlığı, M Çiçeği Hakkında Önemli Bilgiler Paylaştı

Sağlık Bakanlığı, M çiçeği (MPox) hastalığına ilişkin toplumda oluşan meraklara cevap niteliğinde toplam 11 soruyu internet üzerinden paylaştı. M çiçeği, cilt döküntüleri, kabuklar ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaşma riski taşıyan bir hastalıktır.

M Çiçeği Nedir?

M çiçeği, klinik olarak diğer hastalıklara göre daha hafif semptomlar gösterse de çiçek hastalığı ile benzer belirtiler gösterirken, nadiren ölüme yol açabilen bir virüs olarak insandan insana bulaşma özelliği taşımaktadır. 1980'de çiçek hastalığının eradikasyonu ilan edildikten sonra bu hastalık, Orta ve Batı Afrika'da daha sık görülmeye başlanmıştır.

M Çiçeği Testi Ne Zaman Yapılmalı?

M çiçeği olduğundan şüpheleniyorsanız veya bu hastalığı taşıyan biriyle yakın temasta bulunduysanız sağlık kuruluşuna başvurmanız önerilmektedir. Doktor test gerekliliğine karar verirse, örnekler alınarak uygun laboratuvara gönderilecektir.

M Çiçeği Belirtileri ve Yapılması Gerekenler

M çiçeği genellikle şu belirtilerle kendini gösterir: ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrıları, büyümüş lenf nodları, solunum sistemi semptomları (boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı) ve karakteristik cilt döküntüleri.

Bu belirtileri fark ettiğinizde sağlık kuruluşuna başvurun ve başkalarıyla temastan (cinsel etkileşim dahil) kaçının. Test sonucu beklenirken hijyen önlemlerine dikkat edilmelidir.

Bulaşma Yolları

M çiçeği, cilt döküntüleri, kabuklar veya vücut sıvıları ile doğrudan temas yoluyla bulaşmaktadır. Uzun süreli yakın temas ve cinsel ilişki de bulaşma yollarındandır. Belirtiler başladıktan sonra, hasta belirtiler tam olarak geçene kadar başkalarına virüsü bulaştırma riskini taşır.

Önlem Almanın Yolları

M çiçeğinden korunmak için:

Şüpheli cilt döküntüleri olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır.

Hasta kişinin kullandığı eşyalara temas edilmemelidir.

Eller, sık sık sabun ve su ile yıkanmalıdır.

Kalabalık Etkinlikler ve Tedavi Seçenekleri

Kalabalık etkinliklerde M çiçeği riski bulunmaktadır. Yakın cilt temasına dikkat edilmelidir. Özel bir tedavi olmamakla birlikte, çiçek hastalığı için kullanılan antiviral ilaçlar M çiçeği tedavisinde de bazı durumlarda kullanılabilir.

Evcil Hayvan ve Su ile Bulaşma Sıklığı

M çiçeği zoonotik bir hastalık olup, hayvanlar ve insanlar arasındaki bulaşma mümkündür ancak evcil hayvanların bulaşma riski oldukça düşüktür. Ayrıca, havuzlarda veya su parklarında virüsün bulaşma riski konusunda çok net bir bağlantı bulunmamaktadır. Ancak sağlık önlemleri ile bu risk azaltılabilir.

Halk sağlığı açısından bilinçlendirme çalışmaları devam ederken, M çiçeği konusunda alınacak önlemler ve sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uymak son derece önemlidir.