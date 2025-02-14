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Sağlık Bakanlığı'ndan Randevu İddialarına Yanıt: 186 Milyondan Fazla Randevu Oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı için 186 milyon randevu oluşturulduğunu vurgulayarak, sağlık hizmetlerine erişimin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:23
Sağlık Bakanlığı'ndan Randevu İddialarına Yanıt: 186 Milyondan Fazla Randevu Oluşturuldu

Sağlık Bakanlığı'ndan Cevap Geldi

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında vatandaşlarımıza hastanelerimizde ilk muayene randevusu için MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi) üzerinden 186 milyon 842 bin 35 randevu oluşturulduğunu duyurdu. Bu açıklama, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'ın sağlık sistemine dair iddialarına yanıt niteliğinde geldi.

Bakanlığın “Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm” adlı sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin sürdüğü ve muayene ile tedavi olabildikleri aktarılmakta. Verilere göre, oluşturulan randevulardan 164 milyon 973 bin 255'i gerçekleştirilmiş, 21 milyon 868 bin 780 randevuya ise vatandaşların gelmediği bildirildi. Ayrıca, 2024 yılında Bakanlığa bağlı hastanelerde toplam 636 milyon 593 bin 697 muayene hizmeti sunulduğu da ifade edildi.

İstanbul'daki Hastanelerin Yatak Kapasitesi Açıklandı

Açıklamada, İstanbul'daki kamu ve özel hastane sayılarının karşılaştırılmasının yanıltıcı olduğu vurgulandı. İstanbul'daki toplam 45 bin 962 yatak kapasitesinin yalnızca yüzde 33,58'i olan 15 bin 435 yatak'ın özel sağlık tesislerinde bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, ayrıca Zeliha Hanım'ın özel ve kamu hastaneleri arasındaki oranla ilgili açıklamalarının doğru olmadığını ifade etti. İstanbul'da toplamda 238 hastane bulunmakta olup, bunlardan 144’ü özel sektöre ait olduğu kaydedildi.

Denetim Çalışmaları Devam Ediyor

Açıklamada, 2024 yılında özel sağlık kuruluşlarına yönelik 54 bin 391 olağan, 9 bin 611 olağan dışı ve 1773 süre sonu denetimi yapıldığı bilgisi verildi. 2025 yılı itibarıyla ise bugün itibarıyla 3 bin 740 olağan, 1126 olağan dışı ve 146 süre sonu denetiminin gerçekleştirildiği belirtildi.

Sonuç olarak, Özel Hastaneler Yönetmeliği’ndeki son değişiklik ile tıbbi endikasyon denetimlerinin devreye alındığı belirtilerek, vatandaşlardan gelen şikayetlerin hassasiyetle takip edildiği ve olağan dışı denetimlerin yapıldığı ifade edildi. Gelen güncel değerlendirmelere göre önümüzdeki dönemde sağlık hizmeti veren tüm tesisler kapsamlı denetimlerden geçirilecektir.

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