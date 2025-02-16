Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Çalışanlarına Hassasiyet Çağrısı

Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Çalışanlarına Önemli Açıklama

Sağlık Bakanlığı, toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarıyla ilgili yapılan açıklamalarda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Bakanlık, bu çağrıyı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın bir açılışta yaptığı konuşma üzerine yaptı.

Açıklamada, basında yer alan ve hastalık çalışanlarına yönelik yanlış anlaşılmalar içeren söylemlerle ilgili bir düzeltme yapılmasının gerekliliği vurgulandı. Bakanlık, 1,5 milyonu aşan büyük sağlık ailesinin her gün milyonlarca vatandaşın sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Bakanlık, özellikle pandeminin ve deprem felaketinin Türkiye tarihinde bıraktığı izlere değinerek, sağlık çalışanlarının vatanseverliğini ve fedakarlığını ön plana çıkardı. “Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamaların Ardındaki Gerçek

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarıyla ilgili cümlelerinin bağlamından kopartılarak yanlış anlaşıldığını ifade etti. Sarıçam, “Sağlık çalışanlarımız bizim baş tacımızdır.” diyerek, onlara olan saygısını vurguladı.

Sarıçam, konuşmasının sağlık yatırımlarının tamamlandığını ve hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtmek amacıyla yapıldığını dile getirdi. Ancak, konuşmasının bazı bölümlerinin çarpıtıldığını savunarak, “Tüm sağlık çalışanlarından özür diliyorum.” şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Bakanlık ve Sarıçam, sağlık çalışanlarıyla ilgili süregelen yanlış anlamalara dikkat çekerek kamuoyunun bu konudaki duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizdi.