Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Çalışanlarına Hassasiyet Çağrısı

Sağlık Bakanlığı, kamuoyuna sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklamalarda hassas olunması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 21:39
Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Çalışanlarına Hassasiyet Çağrısı

Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Çalışanlarına Önemli Açıklama

Sağlık Bakanlığı, toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarıyla ilgili yapılan açıklamalarda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Bakanlık, bu çağrıyı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın bir açılışta yaptığı konuşma üzerine yaptı.

Açıklamada, basında yer alan ve hastalık çalışanlarına yönelik yanlış anlaşılmalar içeren söylemlerle ilgili bir düzeltme yapılmasının gerekliliği vurgulandı. Bakanlık, 1,5 milyonu aşan büyük sağlık ailesinin her gün milyonlarca vatandaşın sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Bakanlık, özellikle pandeminin ve deprem felaketinin Türkiye tarihinde bıraktığı izlere değinerek, sağlık çalışanlarının vatanseverliğini ve fedakarlığını ön plana çıkardı. “Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamaların Ardındaki Gerçek

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarıyla ilgili cümlelerinin bağlamından kopartılarak yanlış anlaşıldığını ifade etti. Sarıçam, “Sağlık çalışanlarımız bizim baş tacımızdır.” diyerek, onlara olan saygısını vurguladı.

Sarıçam, konuşmasının sağlık yatırımlarının tamamlandığını ve hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtmek amacıyla yapıldığını dile getirdi. Ancak, konuşmasının bazı bölümlerinin çarpıtıldığını savunarak, “Tüm sağlık çalışanlarından özür diliyorum.” şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, Bakanlık ve Sarıçam, sağlık çalışanlarıyla ilgili süregelen yanlış anlamalara dikkat çekerek kamuoyunun bu konudaki duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da 82 Yaşındaki Kadın Sahipsiz Köpeğin Saldırısına Uğradı
2
Zeytinburnu'nda Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
3
DMM'den Açıklama: THK'ye Atanan Kayyumlar 2 Bin Kişiyi İstihdam Etmedi
4
Fas'ın Marakeş Kentinde Yangın: 400 Dükkan Kül Oldu
5
Hamas: İsrail Ofer Hapishanesine Baskın Düzenledi
6
Olimpiyat Şampiyonu Okçular Genç Sporcularla Bir Araya Geldi

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor