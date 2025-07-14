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Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Sağlık Bakanlığı'nın Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği projesi, sigarayı bırakmayı kolaylaştırıyor. Artık kurumlarda uzman hekim desteğiyle hizmet veriliyor.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 13:12
Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmak isteyenler için devrim niteliğinde bir proje başlattı. "Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği" ile vatandaşlar, artık kendi kurumlarında kapılarının önünde destek alabilecekler.

Bu yenilikçi proje ile sigara ile mücadelenin daha erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Halk Sağlığı Genel Müdürü Dr. Muhammed Emin Demirkol'un açıkladığı gibi, sigara bırakma poliklinikleri artık hastane duvarlarının dışına taşarak, kamu kurumlarına yayılıyor.

Uygulama, 11 Temmuz itibarıyla İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi merkezi kurumlarda başlamış olup, hızla diğer kamu kurumlarına da genişletilmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Gezici Sigara Bıraktırma Uzmanı

Proje çerçevesinde, "Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi" almış uzman hekim, 2 ay boyunca haftada bir gün belirlenen kamu kurumunu ziyaret edecek. Bu ziyaretlerde hekim, sadece tütünün zararları konusunda bilgilendirme yapmakla kalmayacak, aynı zamanda sigarayı bırakmayı hedefleyen personele yerinde poliklinik hizmeti sunacak.

Türkiye Genelinde Aktif Hizmet

"Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği" projesi, Türkiye genelinde hali hazırda 671 aktif sigara bırakma polikliniği ile destekleniyor. Bu merkezlerde, binden fazla sertifikalı hekim ücretsiz hizmet sunuyor. Devlet, hekimlerin reçete ettiği sigara bırakma ilaçlarını da yine ücretsiz olarak karşılıyor. Bu yıl içinde 72 bin vatandaşın bu hizmetten yararlandığı bildiriliyor.

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