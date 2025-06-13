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Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Sağlık Bakanlığı, hasta ve engellilerin rapor yenileme sürecinde devrim niteliğinde bir değişiklik yaptı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 12:10
Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Sağlık Bakanlığı'ndan Milyonları Sevindiren Adım

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki milyonlarca kronik hastayı ve engelli bireyi yakından ilgilendiren önemli bir yenilik gerçekleştirdi. Süresi dolan raporlarla ilgili yaşanan karmaşa sona erdi. 30 Haziran 2025'te geçerliliğini yitirecek ilaç ve engelli raporları için hazırlanan yeni sistem, rapor yenileme sürecini köklü bir şekilde değiştiriyor.

Uzun Kuyruklar Tarihe Karışıyor

Yeni düzenleme ile hastane koridorlarındaki uzun kuyruklar ve bürokrasi sıkıntıları tarih oluyor. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden gerçekleştirilecek olan bu sistem, hem vatandaşların işlerini kolaylaştırmayı hem de sağlık sistemine binen yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Rapor Yenileme Takvimi Belirlendi

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, rapor yenileme süreci mağduriyetleri önlemek amacıyla belirli bir takvime oturtuldu. Bu kapsamda, sürekli ilaç kullanmak zorunda olan vatandaşların raporları için 9 aylık, engelli bireyler için ise 12 aylık özel bir "Rapor Yenileme" takvimi oluşturuldu. Bu yenilik, başvuruların zamanında ve kolayca yapılabilmesini sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

MHRS ile Kişiye Özel Klinik Süreci

Sağlık Bakanlığı, ilk olarak 30 Haziran 2025'te rapor süresi dolacak olan hastaları e-Rapor Sistemi üzerinden belirleyecek. Bu hastaların T.C. Kimlik numaraları, doğrudan MHRS sistemine entegre edilecek. Bu entegrasyon ile, yalnızca raporu bitmek üzere olan hastalar için özel bir "Rapor Yenileme" kliniği oluşturulacak.

Otomatik Rapor Sırası

Hastalar, rapor yenileme randevusu almak istediklerinde, sistem T.C. kimlik numaralarından raporlarının durumunu tanıyacak. Eğer yenileme grubundaysanız, size özel bu klinikten randevu alabileceksiniz. Bu yöntem, aciliyeti olmayan başvuruların sistem üzerindeki yoğunluğu azaltmayı amaçlıyor.

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