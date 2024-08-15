SAHA EXPO 2023: Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı İstanbul'da Başlıyor

SAHA EXPO 2023'ün Kapıları Açılıyor

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirecek.

Basın Toplantısı İle Tanıtım

Etkinliğin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısına SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça ve SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır katıldı. Uça, fuarın 9. yılına girdiğini ve bu yıl 1200 katılımcı firma ile 150 bin ziyaretçi hedeflediklerini belirtti.

Fuarın Büyümesi ve Hedefler

Geçen yıl 78 bin profesyonel ziyaretçi ağırlayan fuarın, bu yıl 90 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Uça yaptığı açıklamada, "Fuar 2018'de küçük bir alanda başladı, hızla büyüyerek bugünlere geldi," dedi.

Uluslararası Katılım ve İşbirlikleri

Uça, bu yıl fuara dünyanın 5 kıtasından yaklaşık 40 ülkeden 200 yabancı stantlı katılımcı beklendiğini ifade etti. Yabancı firmaların yerli firmalarla işbirliği yapması için fuarın önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Halka Açık Günler ve Katılımcılar

Fuarda halka açık gün sayısı bu yıl 2'ye çıkarıldı; 25 ve 26 Ekim tarihlerinde halka açık olacak. Uça, "Savunma, havacılık ve uzay endüstrisinde son teknolojikleri deneyimlemek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz," dedi.

Önemli Heyetlerin Katılımı Bekleniyor

Uça, fuarda yaklaşık 400 resmi heyet mensubu ağırlamayı planladıklarını söyleyerek, geçen yıl İngiltere Savunma Bakanı'nın ziyaret ettiğini, bu yıl da üst düzey ziyaretçilerin geleceğini belirtti.

Sonuçlar ve Ekonomik Katkılar

Uça, 1 milyar dolardan fazla ekonomik değer hedeflediklerini ve fuarın sektöre önemli katkılar sunacağının altını çizdi. Ayrıca, 150 civarında ticari alım heyeti planladıklarını ekledi.

Bu yılki etkinliğin, hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için önemli fırsatlar sunacağı düşünülüyor. SAHA EXPO 2023, sektördeki paydaşların bir araya geleceği bir platform olarak büyük bir merakla bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek. SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır, Deniz Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek. SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır, Deniz Müzesi'nde düzenlenen basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.