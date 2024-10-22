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SAHA EXPO 2024: Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Vurucu Mesajlar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, SAHA EXPO 2024'te önemli açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin desteklerine teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:25
SAHA EXPO 2024: Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Vurucu Mesajlar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın SAHA EXPO 2024 Mesajları

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, SAHA EXPO 2024'ün açılışını gerçekleştirerek önemli açıklamalarda bulundu.

İnovasyon ve Teknolojinin Merkez Üssü

Sybiha, "Burası inovasyonun, teknolojinin ve ilerlemenin merkez üssü. SAHA EXPO, savunma sanayisi sektöründeki en büyük etkinliklerden biri" dedi.

Türkiye'nin Destekleri

Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen sanayi kümelenmeleri arasında yer alan SAHA İstanbul tarafından organize edilen bu fuarda, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destek sağladı. Anadolu Ajansı ise global iletişim ortağı olarak görev aldı.

KIZILELMA Maketi Hediye Edildi

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, açılışta Sybiha'ya altın işlemeli Ukrayna motifleri içeren bir KIZILELMA maketi sundu.

Ukrayna'nın Askeri Kapasitesine Katkılar

Ukrayna'daki en tanınmış isimlerden biri olan Bayraktar'a atıfta bulunan Sybiha, "Rusya'nın saldırılarının ilk anından beri efsane olan TB2 ve diğer ürünlerle askeri kapasitemize büyük katkı sundunuz. Bunun için sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

Barış İçin Ortak Çaba

Ukrayna'daki savaşa ilişkin de konuşan Sybiha, "Müttefiklerimizin dayanışmasına ve desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Kapsayıcı bir barış için ortak bir çaba gerekiyor"Ukrayna Pazarı Önerisi

Konuşmasının sonunda, SAHA EXPO katılımcılarına Ukrayna pazarını incelemeleri için tavsiyelerde bulundu.

Açılış töreni, Sybiha'nın konuşmasının ardından çekilen toplu fotoğraf ile noktalandı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı...

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı. Programa katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, konuşma yaptı.

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