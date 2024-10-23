DOLAR
34,26 -0,01%
EURO
36,95 0,14%
ALTIN
3.030,28 -0,2%
BITCOIN
2.276.852,8 1,61%

SAHA EXPO'da Derin Teknolojiler ve Savunma İnovasyonu

Türkiye'nin savunma ve teknoloji alanındaki gelişmeleri SAHA EXPO'da masaya yatırıldı. Başkan Haluk Bayraktar liderlik vizyonunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:12
SAHA EXPO'da Derin Teknolojiler ve Savunma İnovasyonu

Derin Teknolojiler Savunma ve Güvenlikte Ele Alındı

SAHA İstanbul, ülkemizin en büyük sanayi kümelenmesi olma özelliğiyle, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirdiği SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın 2. gününde önemli panellere ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, "Savunma ve Güvenlik Alanında Derin Teknoloji Devrimine Liderlik" konulu bir panel düzenlendi.

Türkiye Dönüşüm Sürecinin Kalbinde

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, gerçekleştirilen panelde Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki üst düzey ilerlemesine dikkat çekerek, "Bugün yeni bir çağın eşiğindeyiz. Derin teknolojiler bu alanda büyük değişiklikler yaratıyor" dedi. Bayraktar, kuantum teknolojileri, yapay zeka ve otonom sistemlerin sadece askeri yetenekleri değil, aynı zamanda tüm küresel güvenlik dinamiklerini etkilediğini ifade etti.

Yenilikçi Çözümler ve KOBİ'lerin Rolü

Bayraktar, Türkiye savunma sanayisinin büyümesine işaret ederek, "20 yıl önce ülkemizde yalnızca 17 savunma şirketi varken, bu sayı şu anda 3,500'e ulaştı. 250 milyon dolarlık ihracatımız da 5,5 milyar doları geçti" dedi. Ayrıca SAHA EXPO kapsamında 6,2 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandığını ve bu miktarın 4,6 milyar dolarlık kısmının ihracat anlaşması olduğunu belirtti.

Stratejik Vizyonun Önemi

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Basat Öztürk, yenilikçi teknolojilerin arkasında yoğun yatırımların bulunduğunu vurgulayarak, başarılı bir savunma stratejisinin, doğru politikalar ve vizyon ile desteklenmesi gerektiğini savundu. Öztürk, "Hiçbir teknoloji tek başına başarılı olamaz" şeklinde konuştu.

NATO’dan Türkiye’ye Övgüler

NATO İnovasyon, Hibrit ve Siberden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Charles Ellermann-Kingombe, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kingombe, "Türkiye savunma teknolojilerinin geleceğini etkileyen bir aktör olmuştur," diyerek Türkiye’nin önemli katkılarına dikkat çekti.

SAHA EXPO, sektördeki paydaşlar arasında işbirliğini güçlendirmek ve derin teknolojilerin potansiyelini ortaya çıkarmak adına kritik bir platform olma özelliği taşıyor. Bu tür etkinlikler, yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu ve ülkenin savunma kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehirli Arıcı Hakkı İşçi'nin Yüksek Kaliteli Bal Üretimi
2
Fransa'da Çiftçi Sendikalarından Eylem Tehdidi
3
Filistin Yönetimi: İki Devletli Çözüm İçin Uluslararası Destek
4
Kenya'dan Somali'ye Destek Mesajı
5
Abercrombie & Fitch'in Eski CEO'suna Cinsel Sömürü Suçlaması
6
Amasra Maden Patlamasına İlişkin Üçüncü Bilirkişi Raportu Mahkemeye Sunuldu
7
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Orta ve Batı Karadeniz için Tedbirli Olun

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak