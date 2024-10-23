SAHA EXPO'da Derin Teknolojiler ve Savunma İnovasyonu

Derin Teknolojiler Savunma ve Güvenlikte Ele Alındı

SAHA İstanbul, ülkemizin en büyük sanayi kümelenmesi olma özelliğiyle, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirdiği SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın 2. gününde önemli panellere ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, "Savunma ve Güvenlik Alanında Derin Teknoloji Devrimine Liderlik" konulu bir panel düzenlendi.

Türkiye Dönüşüm Sürecinin Kalbinde

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, gerçekleştirilen panelde Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki üst düzey ilerlemesine dikkat çekerek, "Bugün yeni bir çağın eşiğindeyiz. Derin teknolojiler bu alanda büyük değişiklikler yaratıyor" dedi. Bayraktar, kuantum teknolojileri, yapay zeka ve otonom sistemlerin sadece askeri yetenekleri değil, aynı zamanda tüm küresel güvenlik dinamiklerini etkilediğini ifade etti.

Yenilikçi Çözümler ve KOBİ'lerin Rolü

Bayraktar, Türkiye savunma sanayisinin büyümesine işaret ederek, "20 yıl önce ülkemizde yalnızca 17 savunma şirketi varken, bu sayı şu anda 3,500'e ulaştı. 250 milyon dolarlık ihracatımız da 5,5 milyar doları geçti" dedi. Ayrıca SAHA EXPO kapsamında 6,2 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandığını ve bu miktarın 4,6 milyar dolarlık kısmının ihracat anlaşması olduğunu belirtti.

Stratejik Vizyonun Önemi

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü Basat Öztürk, yenilikçi teknolojilerin arkasında yoğun yatırımların bulunduğunu vurgulayarak, başarılı bir savunma stratejisinin, doğru politikalar ve vizyon ile desteklenmesi gerektiğini savundu. Öztürk, "Hiçbir teknoloji tek başına başarılı olamaz" şeklinde konuştu.

NATO’dan Türkiye’ye Övgüler

NATO İnovasyon, Hibrit ve Siberden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Charles Ellermann-Kingombe, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki önemi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kingombe, "Türkiye savunma teknolojilerinin geleceğini etkileyen bir aktör olmuştur," diyerek Türkiye’nin önemli katkılarına dikkat çekti.

SAHA EXPO, sektördeki paydaşlar arasında işbirliğini güçlendirmek ve derin teknolojilerin potansiyelini ortaya çıkarmak adına kritik bir platform olma özelliği taşıyor. Bu tür etkinlikler, yenilikçi teknolojilerin entegrasyonu ve ülkenin savunma kapasitesinin artırılması açısından büyük önem taşıyor.