Şahbaz Şerif İslamabad'da Filistin'e "Tam Destek" Sözü

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da Mahmud el-Habbaş ile görüşüp Filistin halkına 'tam destek' verdi; Gazze için ateşkes, insani yardım ve hesap sorulması çağrısı yinelendi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 21:06
Pakistan yönetiminden diplomatik dayanışma ve Gazze çağrısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş ile başkent İslamabad'da gerçekleştirdiği görüşmede Filistin halkına "tam destek" sözü verdi.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Şerif, el-Habbaş'ı İslamabad'da kabul etti. Görüşmede Şerif, Filistin halkının haklarını diplomatik platformlarda tam güçle savunmaya devam edeceğini belirterek, "Kardeş Filistin halkının maruz kaldığı ağır saldırılara rağmen verdiği büyük mücadelede her zaman yanında olacağız."

Mahmud el-Habbaş ise Pakistan'ın istikrarlı ve kararlı desteği için teşekkür ederek, "Bu zor dönemde İslamabad bizim için bir güç kaynağıdır." dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da el-Habbaş ile görüşmede ülkesinin "1967 öncesi sınırlar temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, yaşanabilir ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti" hedefine güçlü desteğini vurguladı. Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin halkıyla özgürlük, onur ve devlet olma mücadelesinde Pakistan’ın sarsılmaz dayanışmasını teyit ettik." ifadesini kullandı.

Dar, Gazze’de kalıcı ve koşulsuz ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in işlediği suçlardan hesap verilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, "İsrail’in saldırganlığını, savaş suçlarını, soykırım, aç bırakma, kitlesel katliam, yerleşim ve zorla göç ettirmeyi kararlılıkla reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmud el-Habbaş'ın liderliğindeki 4 kişilik Filistin heyeti, yarın düzenlenecek 50. Uluslararası Siyer-i Nebi Konferansı'na katılmak üzere Pakistan'a gitmişti. Görüşme, Pakistan yönetiminin diplomatik platformlarda Filistin meselesine verdiği önemi bir kez daha vurguladı.

