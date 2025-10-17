Şahika Ercümen Kaş'ta 107 Metrede Dünya Rekorunu Geliştirdi — Gazze'ye Dayanışma

Şahika Ercümen, Kaş açıklarında değişken ağırlık paletsiz dalışta tek nefeste 107 metreye inerek kendi dünya rekorunu geliştirdi; dalış Gazze'ye dayanışma mesajı taşıdı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 12:50
Milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesi Hidayet Koyu açıklarında gerçekleştirdiği dalışla kendi dünya rekorunu geliştirdi. Dalış, "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla yapıldı.

Dalış Detayları

Tekneyle açıldığı noktadan tek nefeste 107 metre derinliğe inen Ercümen, bu dalışı 3 dakika 21 saniye sürede tamamlayarak daha önce elinde bulunan 106 metrelik rekoru yeniledi. Başarının ardından Türk ve Filistin bayrakları açıldı; ayrıca "Cumhuriyetimizin 102. Yılı kutlu olsun" ve "Gazze Nefes Alsın" yazılı dövizler taşındı.

Ercümen'in Açıklamaları

Ercümen, dalış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada yıllardır milli sporcu olduğunu, pek çok dünya şampiyonasında yarıştığını ve rekorlar kırdığını belirterek, "Bu kez ayrı bir heyecanlandım" dedi. Ekibinin yoğun desteğine vurgu yapan Ercümen, nabzının dalış öncesi yüksek olduğunu; "nabzım girerken herhalde 120 idi" sözleriyle hissettiklerini aktardı.

Ercümen, ülkesini temsil etmenin kendisi için büyük önem taşıdığını ifade ederek, "Hem dünya rekorunu ülkemize kazandırdığımız için, hem tüm dünyaya ülkemizden mesaj verebildiğimiz için şu an duygular tarifsiz" diye konuştu.

Cumhuriyet'in 102'inci yılına ithafen kırılan rekorun, Gazze süreciyle geçmişte de ilişkilendirildiğini hatırlatan Ercümen, "Bundan tam 10 yıl önce yine bir rekor denemesinde Gazze süreciyle aynı dönemlere denk gelmişti. Orada da Gazze nefes alsın demiştik... Bende buradan sudan, Gazze nefes alsın diye onlar için nefesimi tutmak istedim" ifadelerini kullandı.

Dalışa hazırlık sürecinin zorlu geçtiğini belirten Ercümen, bu yıl birçok yarış ve zorlu antrenmanlar olduğunu, bölgede fırtına nedeniyle antrenmanların iptal edildiğini söyledi. Yine de "çok iyi hazırlanamasam da elimizden gelenin en iyisini yaptık. Mükemmel bir ekip, destekçilerim beni çok motive etti. Çok zor şartlarda da olsa rekoru kırdık" diyerek ekibini ve destekçilerini övdü.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. Tekneyle açıldığı Hidayet Koyu açıklarında tek nefeste 107 metre derinliğe inen dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Şahika, "Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yaptı.

