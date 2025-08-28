DOLAR
Şahin: 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Hemen Özüne Odaklanmalı

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 'Terörsüz Türkiye' hedefi için kurulan komisyonun hızlıca özüne dönmesi ve siyasi tartışmalardan uzak çalışması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:40
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 7. toplantısı

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Komisyonun 7'nci toplantısının ilk oturumunda söz alan 24. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, süreçteki gelişmeleri değerlendirdi.

Şahin, Türkiye'nin uzun yıllardır terörle mücadele ettiğini, bu süreçte çok sayıda şehit verildiğini ve ekonomik kayıplar yaşandığını hatırlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifiyle, ayrıca terör örgütünün sembolik de olsa silahlarını bırakmasıyla yeni bir dönem başladığını söyledi.

Komisyon çalışmalarına dair tecrübelerini aktaran Şahin, geçmiş benzer görevlerinde edindiği gözlemleri paylaştı ve uyarıda bulundu: "Komisyonun gündemine hakim olması gerekir. Hariçten okunan gazellere itibar etmeyin."

Şahin, Terörsüz Türkiye hedefinin ulaşılabilir olduğunu vurgulayarak, komisyonun bir tek hedefinin olduğunu belirtti: "Terörsüz Türkiye'ye nasıl ulaşırız? Milli dayanışmamız nasıl güçlendiririz? Kardeşliğimizi nasıl pekiştiririz?"

Hayırlı işlerde acele etmek lazım. diyen Şahin, dinleme süreçlerinin uzamasının çalışmayı zayıflatabileceği endişesini paylaştı: "Dinleme faslı bir an önce bitmeli... Bir an önce işin özüne girmelisiniz."

Son olarak Şahin, komisyonun siyasi tartışmalardan bağımsız hareket etmesi gerektiğini vurguladı ve "Terörsüz Türkiye hayal değil." ifadeleriyle, milletin azmi, devletin kudreti ve Meclisin iradesiyle hedefin mümkün olduğuna inandığını belirtti.

