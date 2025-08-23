Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: Binlerce Aileye Yeni Umut

Gaziantep ve Ağrı'dan gelen konut haberleri, dar ve orta gelirli vatandaşlara "kira öder gibi" ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Şahinbey ve Patnos projeleri, toplamda binlerce aileyi hedefliyor.

Şahinbey'de 10 Bin Konutluk Hamle

Şahinbey Belediyesi'nin "2025 Aile Yılı" kapsamında başlattığı 10 bin konutluk sosyal konut projesinin ilk etabı için adımlar atıldı. Güneyşehir mevkinde inşa edilecek projede, bin 404 konutun ihalesinin tamamlandığı duyuruldu; başvurular devam ediyor ve hak sahipleri Eylül ayında yapılacak kurayla belirlenecek.

Vatandaşı Yormayan Ödeme Planı

Projenin en dikkat çeken yönü, Şahinbey Belediyesi'nin sunduğu ödeme koşulları oldu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu tarafından "Kredi yok, faiz yok, banka yok, ara ödeme yok" sloganıyla açıklanan sisteme göre vatandaşlar, belediyenin imkânlarıyla 120 ay (10 yıl) vade kullanabilecek. Konut maliyetinin %20'si olan 420 bin TL peşinat, tek seferde alınmayacak; peşinat 105 bin TL'lik dört eşit taksite bölünecek.

Peşinatın ilk taksiti Ocak 2026'da, diğer üç taksit ise 2026'nın Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenecek. Böylece 2025 yılı içinde vatandaşlardan herhangi bir ödeme talep edilmeyecek. Konut taksitleri ise ev tesliminden sonra, Ocak 2027'de başlayacak; ilk taksit 14 bin TL olarak belirlendi ve her yıl sonunda TÜFE oranında güncellenecek.

Patnos'ta TOKİ İle 130 Daire

Doğu Anadolu'da, Ağrı'nın Patnos ilçesinde ise Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan proje için inşaat çalışmaları resmen başladı. Proje kapsamında toplam 130 daire inşa edilerek ilçe halkına modern ve güvenli yaşam alanları sunulması hedefleniyor.

Her iki proje de artan konut fiyatları ve kiralar karşısında ev sahibi olmayı zor bulan vatandaşlar için önemli birer adım olarak öne çıkıyor. Başvuru ve kura tarihlerine ilişkin detaylar belediye ve TOKİ duyurularında takip edilebilir.