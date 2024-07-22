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Sahipsiz Hayvanlar İçin Önemli Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM'de ele alınıyor, muhalefet konunun daha fazla şeffaflıkla ele alınmasını talep ediyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:15
Sahipsiz Hayvanlar İçin Önemli Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Kanun Teklifi Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, sahipsiz hayvanları koruma amaçlı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine tartışmalara devam ediyor.

Toplantı Detayları

Toplantılar, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında gerçekleştiriliyor. Görüşmelerin 4. maddesinden itibaren ilerleniyor.

Muhalefetten Eleştiriler

Toplantıya muhalefet milletvekilleri, yalnızca maddelerin görüşülmesinden önce değil, aynı zamanda sürece dair eleştirilerde bulundular. DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, komisyonun bulunduğu koridordaki ekranların kaldırılmasını protesto etti.

Toplumun Duyarlılığı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yasa teklifinin toplumun geniş kesimleri tarafından takip edildiğini ve hayvan haklarıyla ilgili Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin toplantıya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Komisyon Başkanının Görüşleri

Başkan Kirişci, toplantı formatının gizli olmadığını, basın mensuplarının görüşmeleri takip ettiğini belirtti. Kirişci, ekranların zarar gördüğünü ve tamir edildikten sonra yerlerine konulacağını açıkladı.

Protestolar ve Ara Verme

Kirişci, "Komisyon toplantılarının canlı olarak yayınlanması gelenek değil, ancak sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduk. Şimdi ise teklifin maddelerini görüşmeye geçiyoruz." dedi. Bu açıklamaların ardından muhalefet milletvekilleri durumu protesto ederek sıralara vurdu ve Kirişci, toplantıya kısa bir ara vermek zorunda kaldı.

Aranın ardından, daha önce üç maddesi kabul edilen teklifin 4. maddesi üzerinden görüşmelere devam ediliyor.

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