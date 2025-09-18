Saint-Denis'te Carrefour Önünde Filistin Yanlısı Protesto: Boykot Çağrısı

Eylem detayları

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis kentinde göstericiler, Carrefour şubesinin önünde yürüyüş düzenleyerek market zincirini İsrail'i desteklemekle suçladı.

Filistin destekçisi eylemciler, Saint-Denis'in uğrak noktalarından 8 Mayıs 1945 Meydanı yakınlarındaki Carrefour önünde toplandı ve mağazanın boykot edilmesini talep etti. Gösteride çok sayıda Filistin bayrağı taşındı.

Protestocular, Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi (BDS)'ne ait "İsrail'in apartheidini boykot et" yazılı afişleri açtı. Eylem noktasına, Filistin bayrağındaki yeşil, siyah ve kırmızı renklerinde "Filistin yaşayacak. Sumud" yazılı büyük bir afiş yere serildi.

Kampanya ve raporun etkisi

Bu hafta, Filistin için Fransız Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası yardım kuruluşu Oxfam dahil çok sayıda kuruluş, Avrupa ülkelerini Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle tüm ticari ve finansal faaliyetleri durdurmaya çağıran bir kampanya başlattı.

Oxfam'ın "Yasa Dışı Koloniler ile Ticaret: Yabancı Devletler ve Şirketler İsrail'in Yasa Dışı Yerleşim Politikasını Uygulamasına Nasıl Olanak Sağlıyor?" başlıklı raporunda, İsrail'in politikalarının işgal altındaki Batı Şeria'yı parçaladığı, Filistin ekonomisini mahvettiği ve yaygın yoksulluğa yol açtığı vurgulandı. Raporda, bazı Avrupalı şirketlerin ürünlerinin, İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında satışına izin vererek bu hukuksuz faaliyetlere dahil olduğu, Carrefour gibi şirketlerin bu bağlamda isimlerinin geçtiği belirtildi.