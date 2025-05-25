Saint-Louis Maarif Okulu'nda Mezuniyet Coşkusu

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Senegal'deki eğitim kurumlarından Saint-Louis Kampüsü'nde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sonunda mezuniyet ve yıl sonu kapanış töreni gerçekleştirildi.

Tam kapasiteyle 316 öğrenciye eğitim veren kampüste düzenlenen programa; Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, basın mensupları, veliler ve yetkililer katıldı.

Program kapsamında bu yıl üç farklı eğitim kademesinden 47 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Törende öğrencileri kutlayan Büyükelçi Sağman, onlara önce kendi kimliklerine sahip çıkmayı, ardından dünyaya açılmayı önerdi.

Büyükelçi Sağman, Mevlana'nın pergel felsefesinden örnek vererek, "Bir ayağınız değerlerinizde, kimliğinizde, ait olduğunuz topraklarda sabit dursun ama diğer ayağınızla dünyayı gezin, öğrenin, keşfedin. O zaman hem kendinizden kopmaz, hem de çağın ruhunu yakalarsınız." dedi.

TMV Senegal Temsilcisi Enes Yörük de Maarif Okulları'nın yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda ahlaki değerlere, kültürel bilince ve bilimsel meraka da önem verdiğini açıkladı.

Törende, Saint-Louis Kampüsü’nden bir öğrencinin, Saint-Louis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilim yarışmasında birinci olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Etkinlik, geleneksel dans gösterilerinin ardından sona erdi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Senegal'deki eğitim kurumlarından Saint-Louis Kampüsünde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mezuniyet ve yıl sonu kapanış töreni düzenlendi. Tam kapasiteyle 316 öğrenciye eğitim verilen kampüste gerçekleşen programa, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, basın mensupları, veliler ve yetkililer katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Sağman, öğrencilere önce kendi kimliklerine sahip çıkmalarını, ardından dünyaya açılmalarını tavsiye etti.

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) Senegal'deki eğitim kurumlarından Saint-Louis Kampüsünde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla mezuniyet ve yıl sonu kapanış töreni düzenlendi. Tam kapasiteyle 316 öğrenciye eğitim verilen kampüste gerçekleşen programa, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, basın mensupları, veliler ve yetkililer katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Sağman, öğrencilere önce kendi kimliklerine sahip çıkmalarını, ardından dünyaya açılmalarını tavsiye etti.