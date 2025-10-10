Sakarya Akyazı'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Personeli Şehit

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Vakıf Mahallesi'ndeki trafik kazasında 2 jandarma personeli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 14:17
Kaza ve müdahale

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde görevdeki jandarma personelinin bulunduğu araç ile bir otomobil çarpıştı.

Çarpışan araçlardan biri 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı, diğeri ise 54 ABC 591 plakalı otomobildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şehit olan personel

Ekiplerce yapılan kontrolde, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu.

