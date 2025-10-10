Sakarya Akyazı'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Şehit, 2 Yaralı

Sakarya Akyazı'da Trafik Kazası: 2 Jandarma Personeli Şehit Oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 kişi yaralandı. Kaza, Vakıf Mahallesi mevkisindeki köprüde gerçekleşti.

Kaza ve İlk Müdahale

Görevdeki jandarma personelinin bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile O.B. idaresindeki 54 ABC 591 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şehitler ve Yaralılar

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan O.B. ile yanındaki S.G., sağlık görevlilerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan O.B., Akyazı Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Valilikten Açıklama

Sakarya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 2 jandarma personelinin şehit olduğu, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Gelişmeler hakkında yetkililerden gelecek yeni bilgiler bekleniyor.

