Sakarya'da 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi — Sürücü tutuklandı

Sakarya'da 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda gözaltına alınan sürücü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün durdurulan bir araçta yapılan aramada 100 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Operasyonda araç sürücüsü, Irak uyruklu F.Y.H. (36) gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.Y.H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre şüphelinin uyuşturucuyu Irak'tan yurda soktuğu ve sevkiyat için İstanbula yönlendirme yapmayı planladığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında narkotik köpeğiyle yapılan aramada ele geçirilen miktarın, tek seferde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen sayılı operasyonlardan biri olduğu belirtildi.

