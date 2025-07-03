Sakarya'da 2 Kilo 750 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi: Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilo 750 Gram Ele Geçirildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Uyuşturucuyla Mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir operasyonda 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu başarılı operasyonda gözaltına alınan şüpheli V.Ş. (64) hakkında yasal süreci başlattı.

Operasyon Detayları

Yapılan aramada, şüpheli V.Ş.'nin ikametgahında ve üzerinde yapılan incelemelerde satışa hazır vaziyette 3 paket halinde toplam 2 kilo 570 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan zanlı, adli makamlara sevk edildi.

Adli Süreç

Yasal işlemleri tamamlanan V.Ş., adli makamlarca tutuklandı. Sakarya'nın güvenliği için yürütülen bu tür operasyonların devam edeceği belirtiliyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.