Sakarya'da 250 Başarılı Böbrek Nakli: 6 Yılda 250 Hayat, 250 Umut

Sakarya'da 250 Hayat, 250 Umut

Sakarya'da 2019 yılında hizmete açılan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Böbrek Nakil Merkezi, 6. yılını kutlayarak büyük bir başarıya imza attı. "250 Hayat, 250 Umut, Birlikte Başardık" başlığı altında düzenlenen program, Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve Açılış Konuşmaları

Programa; AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir ve pek çok doktor ve üniversite öğrencisi katıldı.

Konuşmasının başında Doç. Dr. Kayhan Özdemir, ekibin gayretine ve çalışma azmine vurgu yaparak, "Bu başarı şehrimiz için büyük mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye'de yaklaşık 70 bin kişinin böbrek rahatsızlığı ile mücadele ettiğini kaydetti.

Bir Projenin Başlangıcı

Prof. Dr. Fatih Altıntoprak, organ naklinin hekimler ve hastalar için zorlu bir süreç olduğunu belirtirken, projenin 2017 yılında birkaç kişinin düşüncesiyle başladığını ve daha sonra büyüyerek hayata geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, merkezlerinin Türkiye'de en başarılı organ nakil merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Başarı Oranı ve Takım Uyumu

Doç. Dr. Necattin Fırat, ekibin özveriyle çalıştığını belirterek, hastalara en iyi tedavi yöntemlerini sunmak için team çalışmasının önemini değindi. Prof. Dr. Hamad Dheir ise, "Övünerek söyleyebilirim ki hiçbir merkezde bizimki kadar yüksek başarı oranı yok," diyerek, cerrahi komplikasyonlar yaşanmadan tüm nakillerin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.

Hastalar ve Teşekkür Mesajları

Son olarak, böbrek nakli olan hastalar da duygularını paylaştı. Şaduman Yılmaz, 4 kez böbrek nakli olduğunu ve sonrasında kendini çok daha iyi hissettiğini belirtirken, Mohammed Sefa Rumeli, doktorlarına teşekkür ederek, "O bir kahraman. O bir doktor değil, bir hekim, hikmet sahibi bir insan." sözlerini kullandı.

Milletvekili Kocacık ise, 250 nakilin her birinin ayrı bir yaşam öyküsü barındırdığına dikkat çekerek, tüm organ bağışçılarına teşekkür etti. Program, müzik dinletisi ile sona erdi.

Sakarya'da 2019'da hizmete giren Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Böbrek Nakil Merkezi'nin 6. yılında "250 Hayat, 250 Umut, Birlikte Başardık" adlı program düzenlendi. Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Necattin Fırat, programda konuşma yaptı.

Sakarya'da 2019'da hizmete giren Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Böbrek Nakil Merkezi'nin 6. yılında "250 Hayat, 250 Umut, Birlikte Başardık" adlı program düzenlendi. Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Necattin Fırat, programda konuşma yaptı.