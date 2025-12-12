Sakarya'da 30 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Şüpheli Yakalandı

Adapazarı'nda yürütülen çalışmalar sonucu aranan şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2015 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin yakalanması için yoğun çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, 2015'ten beri firari olan ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (47), Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, resmi işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 10 yıldır firarı olan şüpheliyi polis yakaladı