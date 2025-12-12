DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,18 -0,05%
ALTIN
5.899,87 -0,82%
BITCOIN
3.865.050,9 1,1%

Sakarya'da 30 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Şüpheli Yakalandı

2015'ten beri firari olan ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (47), Adapazarı'nda yakalandı ve cezaevine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 20:38
Sakarya'da 30 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da 30 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Şüpheli Yakalandı

Adapazarı'nda yürütülen çalışmalar sonucu aranan şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2015 yılından bu yana firari olarak aranan şüphelinin yakalanması için yoğun çalışma yapıldı.

Çalışmalar neticesinde, 2015'ten beri firari olan ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. (47), Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, resmi işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 10 yıldır firarı olan şüpheliyi polis yakaladı

30 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 10 yıldır firarı olan şüpheliyi polis yakaladı

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşa Çıkıyor — Entegrasyon Tek Çare
2
Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye ile Kalıcı Huzur ve Güven
3
Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan sağlıklı asgari ücret çıkmaz
4
Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme
5
Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: O Anlar Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı
7
Bakan Uraloğlu, Bursa'daki Yangın Bölgesini Havadan İnceledi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?