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Sakarya'da 4.200 İçim Sentetik Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 16:46
Sakarya'da 4.200 İçim Sentetik Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4.200 İçim Sentetik Madde Ele Geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ile gerçekleştirilen operasyonda, sokaklarda tehlike oluşturan kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretiyle mücadele amacıyla kurulan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, bu operasyonda 3 şüpheliyi yakalayarak önemli bir başarıya imza attı.

Aramalarla Elde Edilenler

Polis, B.A. (27), H.S. (28) ve M.S. (34) isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde istihbarat aldı. Belirlenen adreslerde yapılan detaylı arama sonucunda, 21 ince siyah kumaş parçası ve 1 kilo 400 gram rulo şeklindeki kumaş ele geçirildi. Bu kumaşlar toplamda 1 milyon 364 bin içimlik uyuşturucu maddeye denk geliyor.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Ayrıca, operasyonda 2 telefon ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira para ele geçirildi. Üç zanlı, gerekli işlemler için gözaltına alındı.

Bu operasyona dair soruşturma, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ettiriliyor.

Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda...

Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Aramada, sentetik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş 4 bin 200 içimlik 21 ince siyah kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacak 1 kilo 400 gram rulo şeklindeki siyah ince kumaş, 2 telefon ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda...

Sakarya'da kumaşa emdirilmiş 4 bin 200 içimlik sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Aramada, sentetik uyuşturucu hammaddesi emdirilmiş 4 bin 200 içimlik 21 ince siyah kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacak 1 kilo 400 gram rulo şeklindeki siyah ince kumaş, 2 telefon ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

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