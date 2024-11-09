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Sakarya'da 4 Araçlı Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:10
Sakarya'da 4 Araçlı Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'da Feci Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 4 aracın karıştığı bir trafik kazasında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Sabahattin Zaim Bulvarı'nda Adapazarı istikametinde gerçekleşti.

Kazaya, Emircan Doğukan B. (21) yönetimindeki 54 ZZ 412 plakalı otomobil ile karşı şeride geçerek T.B. idaresindeki 54 TK 149 plakalı otomobil arasında ciddî bir çarpışma ile başladı. Bu çarpışmanın ardından, Korucuk yönünde seyreden F.T.'nin kullandığı 54 AIB 316 plakalı hafif ticari araç ile D.K. yönetimindeki 54 ED 970 plakalı SUV tipi araç da kaza alanına dahil oldu.

Olay yerine, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti. Yaralılardan Emircan Doğukan B.'nin ne yazık ki hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler T.B., F.T. ve araçlardan birinde yolcu olarak bulunan S.T., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Emircan Doğukan B.'nin cenazesi ise, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonucu, yol 2 saat süreyle trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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