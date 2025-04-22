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Sakarya'da 5 Kişinin Ölümüne Neden Olan Silahlı Kavga: 3 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'daki silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı, 5 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 22:55
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 22:55
Sakarya'da 5 Kişinin Ölümüne Neden Olan Silahlı Kavga: 3 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Silahlı Kavga: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 6 Nisan'da gerçekleşen ve 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı kavgaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı olarak 3 zanlının tutuklandığını duyurdu.

İki Aile Arasında Çıkan Kavga

Olay, Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında meydana geldi. Kavga sonucunda Y.Ö., O.Ö., ve V.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, Ö.Ö. ile F.Y. hastaneye kaldırıldıkları yerde yaşamlarını yitirdi. Yaralanan 5 kişi ise tedavi altına alındı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavga ile ilgili olarak T.Y., A.Y. ve B.Y. isimli zanlıları gözaltına aldı. Ayrıca, hastanedeki tedavi süreci tamamlanan S.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Yargılama sonucunda T.Y., B.Y. ve S.Y. tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, daha önce 2 Nisan'da iki aile arasında meydana gelen başka bir kargaşaya ilişkin 2 şüphelinin de tutuklandığı, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin...

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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