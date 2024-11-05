Sakarya'da Alkollü Sürücü Tutuklandı

Sakarya'da Ölümcül Trafik Kazası

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari aracıyla yaya geçidinden geçmeye çalışan 11 yaşındaki Zühre Deniz A'ya çarpan alkollü sürücü T.D. tutuklandı. Olay, Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza Ayrıntıları

Olay, dün gerçekleştiğinde, Zühre Deniz A. yaya geçidinden geçerken T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı aracın çarpması sonucu yere savruldu. Çarpmanın ardından çocuk, refüje düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Zühre Deniz A. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alkollü Sürücüye Suçlama

Sürücü T.D. olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada park halindeki bir araca çarparak durdu ve sonrasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette yapılan alkol testinde T.D.'nin 3,34 promil alkol aldığı belirlendi.

Mahkeme Süreci

Zühre Deniz A'nın vefatı sonrası, T.D. Cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulandı ve ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. "Olası kastla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.