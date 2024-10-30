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Sakarya'da Araba Kazasında Genç Hayatını Kaybetti: 1 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da bir gencin ölümüyle sonuçlanan olayda 1 kişi tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:05
Sakarya'da Araba Kazasında Genç Hayatını Kaybetti: 1 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Ölümcül Olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Hilmi Tunahan Çiçek, 24 Ekim tarihinde bir eğlence mekanında başlayan arbede sırasında çelme takılarak yola düştü ve üzerine bir otomobil geçti.

Olayın Ardından Soruşturma Başlatıldı

Çiçek, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı ancak 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili olarak 5 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, olaya karışan kişileri tespit etti.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Emniyet ekipleri soruşturma kapsamında; Çiçek'e çelme takan A.Ö., olayı başlatan T.K., eğlence mekanının vale görevlisi Irak uyruklu R.R.K. ile mekanın işletmecisi kardeşler M.P. ve M.P.'yi gözaltına aldı.

Adli Süreç ve Tutuklama

Gözaltına alınan A.Ö., T.K. ve R.R.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ö., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, T.K. ve R.R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

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