Sakarya'da Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlar Arası İşbirliği Güçleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen toplantıda bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğini ve rehabilitasyon çalışmalarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:47
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantının gündemi ve hedefleri

Toplantıda, ülke genelinde alkol ve madde kullanım yaşının giderek düştüğüne dikkat çekildi. Sakarya'da bağımlıların tedavi süreçlerinin desteklenmesi ve topluma yeniden kazandırılmasına yönelik ortak çalışmalar ele alındı.

Rehabilitasyon sürecinin kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi öncelikli hedef olarak vurgulandı. İlgili tüm kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, madde bağımlılığıyla mücadelede rehabilitasyon hizmetlerinin artırılması ve tedavi sonrası destek mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları gündeme geldi.

Gençlerin sosyal hayata yeniden kazandırılması için sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması, meslek edindirme kurslarıyla istihdam imkanlarının artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde ortak çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantı, yerel kurumların eşgüdümlü adımlar atarak bağımlılıkla mücadelede rehabilitasyon ve topluma kazandırma süreçlerini daha etkili hale getirme hedefiyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

