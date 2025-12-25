Sakarya'da Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlar Arası İşbirliği Güçleniyor

Sakarya'da Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlar Arası İşbirliği Güçlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantının gündemi ve hedefleri

Toplantıda, ülke genelinde alkol ve madde kullanım yaşının giderek düştüğüne dikkat çekildi. Sakarya'da bağımlıların tedavi süreçlerinin desteklenmesi ve topluma yeniden kazandırılmasına yönelik ortak çalışmalar ele alındı.

Rehabilitasyon sürecinin kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesi öncelikli hedef olarak vurgulandı. İlgili tüm kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, madde bağımlılığıyla mücadelede rehabilitasyon hizmetlerinin artırılması ve tedavi sonrası destek mekanizmalarının güçlendirilmesi konuları gündeme geldi.

Gençlerin sosyal hayata yeniden kazandırılması için sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması, meslek edindirme kurslarıyla istihdam imkanlarının artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde ortak çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantı, yerel kurumların eşgüdümlü adımlar atarak bağımlılıkla mücadelede rehabilitasyon ve topluma kazandırma süreçlerini daha etkili hale getirme hedefiyle sona erdi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA AYÇİÇEĞİ BİSİKLET VADİSİ’NDE KAPSAMLI BİR DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.