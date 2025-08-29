Sakarya'da Balıkçılar 1 Eylül İçin Hazır: Hamsi ve İstavrit Umudu

Sakarya'da balıkçılar 1 Eylül için hazır

URAK UÇAR - Sakarya'da hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor. Karasu ve Kocaali ilçelerinde teknelerin bakımı yapıldı, ağlar onarıldı; balıkçılar yeni sezona hazır.

Hazırlıklar tamam, umutlar yüksek

Geçimlerini balıkçılıkla sağlayanlar, 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılacak. Bir yandan ekonomik kazanç, bir yandan toplumun besin ihtiyacını karşılamak için hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, yeni sezonun bereketli geçmesini umuyor.

Kooperatiften değerlendirme

Karasu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atilla Bıçakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada yeni sezona hazır olduklarını belirtti. Bıçakçı, bu yıl 12 metre altı teknelere yönelik ilk kez uygulanan erken sezon açılışı için belirlenen 15 Ağustos'ta palamut avına çıkma hazırlığı yapan balıkçıların olumsuz koşullar nedeniyle limandan ayrılamadığını, hazırlıkların 1 Eylül'e göre yapıldığını kaydetti.

Bıçakçı, Doğu Karadeniz'de artış gösteren palamuda karşın Batı Karadeniz'de hamsi bolluğu bulunduğunu dile getirerek, "Batı Karadeniz tarafında hamsi kendini çok erken gösterdi. Hamsinin kendini göstermesi palamudun bu sene daha az olacağının işaretidir. Bu sene çinekop ve istavrit de çoğunlukta olacak."

Liman ve boşaltım sorunları

Bıçakçı, Sakarya Nehri ağzının sığ olması nedeniyle teknelerin zorlandığını, bu nedenle balık boşaltımının Kocaeli'nin Kefken ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde yapıldığını söyledi. Bıçakçı, bölgeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Burası balıkçılıkla geçinen bir bölge. Balık burada, 18 mil öteye boşaltım yapmaya gidiyorlar. Burası hamsi boşaltım alanı ilan edildi. Burada geçen sene 1 kasa hamsi boşaltılamadı çünkü Sakarya Nehri çok sığ. Balık açısından verimli bir bölge. Sakarya bölgesini balık açısından hemen hemen biz finanse ediyoruz. Sakarya balığı yiyemediği zaman anlayın ki Karasu'da denize çıkılmamıştır."

Bıçakçı, bölgeye barınak inşa edilmesiyle balıkçıların tam kapasite çalışabilmesinin sağlanacağını da vurguladı.

Balıkçıların beklentileri

Karasu'da 35 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Fuat Sezer de hazırlıklarını tamamladığını belirterek palamutta geçen seneki gibi bolluk beklenmediğini söyledi: "Palamudun az olması da hamsinin bol olması anlamına geliyor. Hamsi ve istavritin bol olmasını bekliyoruz."

Balıkçı Necmi Tüfek ise sezondan umutlu olduklarını ifade ederek, "Hazırlıklarımızı yaptık, teknelerimizin bakımını yaptık, ağlarımızı onardık, 1 Eylül'ü bekliyoruz." dedi.