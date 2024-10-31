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Sakarya'da Belediye Otobüsü Şoförü Acil Müdahale İle Hayat Kurtardı

Bir otobüs şoförü, yolcusunun fenalaşması üzerine hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirerek örnek bir davranış sergiledi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:07
Sakarya'da Belediye Otobüsü Şoförü Acil Müdahale İle Hayat Kurtardı

Sakarya'da Acil Bir Müdahale

Sakarya'da, belediyeye ait bir otobüsün şoförü, seyir halindeyken fenalaşan bir yolcuyu hastaneye ulaştırarak büyük bir duyarlılık gösterdi.

Olayın Detayları

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Terminal-Kampüs hattında yol alan otobüste, yolculardan biri aniden bayıldı. Otobüs şoförü Suat Ertek, durumu hemen fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Acil Durum Anında Hızlı Davranış

Güzergahını değiştiren Ertek, hasta yolcuyu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Yolcu, hastanede tedavi altında alınırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şoförden Açıklama

Yardımsever şoför, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bir yolcunun çığlık atarak fenalaşmasının ardından hemen araç durdurduğunu ve yolcuları sakinleştirdiğini ifade etti. Ertek, "En kısa sürede hastaneye gideceğimizi söyledim." diyerek 112'yi arayarak ne yapacağını sorduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden Destek Mesajı

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm çalışanlara insan sağlığının her şeyden önemli olduğu vurgulandığı ve bu konuda duyarlı davranan personelin takdir edildiği belirtildi. Ayrıca, hastaya acil şifalar dilekleriyle birlikte, olayın dikkatlice kaydedildiği ifade edildi.

Kameralara Yansıyan Anlar

Olay anı, otobüsün iç kamerası tarafından kaydedilirken, şoförün sergilediği hızlı ve dikkatli davranış, anbean görüntülendi.

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