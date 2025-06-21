Sakarya'da Besiciler, Rengarenk Süslerle Yaylaya Varış Gerçekleştirdi

Sakarya'da Baharın Keyfi: Besiciler Yaylaya Göç Etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarının otlak ihtiyaçlarını karşılamak üzere rengarenk süsledikleri hayvanlarıyla yaylaya göç etti. Bu gelenek, 118 yıldır devam eden bir geleneği yaşatırken, bölgeye çeşitli renkler ve sesler getirdi.

Geleneksel Hazırlıklar Tamamlandı

Dikmen Mahallesi'nde gerçekleştirilen göç için hazırlıklarını tamamlayan besiciler, hayvanlarını püsküller ve boyalarla süsleyerek geleneksel kıyafetlerini giydi. Eğlenceli bir atmosferde, besiciler ve hayvanlar, yayla yolculuğuna adım atmak üzere yola çıktı.

Yayla Yolculuğu ve Şenlik Atmosferi

Yaklaşık 10 kilometrelik bir yürüyüşle 1725 metre yüksekliğindeki Dikmen Yaylası’na ulaşan göçerler, koyun, keçi ve ineklerin zil sesleri ile doğal ortamda müzik ve oyunlarla eğlendi. Kemençe ve davul eşliğinde horon oynayan besiciler, bu eşsiz deneyimi şenlik havasında gerçekleştirdi.

Geleneksel Değerlerin Yaşatılması

Göçerlerden Ayfer Ark, her yıl olduğu gibi hayvanlarını süsleyerek yaylaya göç ettiklerini belirtti. Ark, “Bu sene hava biraz sisli ve yağışlı ama yine de güzel. Hayvanlardan elde ettiğimiz süt ve yağ burada daha verimli oluyor.” diyerek yaylanın bereketine vurgu yaptı.

İbrahim Ark ise, sabah erkenden hayvanlarının hazırlandığını ifade ederek geleneklerini sürdürmenin mutluluğunu dile getirdi. “118 yıldır bu gelenek devam ediyor, biz de ailemizle birlikte sürdürüyoruz.” dedi.

Yaylanın Bereketi ve İkramlar

Havva Yılmaz, hayvanlarını süsleyip yola çıktıklarını anlatarak, “Ekim ve kasım ayına kadar burada kalıyoruz. Müşterilerimize ürünlerimizi ikram ediyoruz.” şeklinde konuştu. Yaylanın sunduğu doğal kaynaklar ve ürünlerin bu gelenekteki önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde besiciler, havaların ısınmasıyla hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak için rengarenk görüntüler eşliğinde yaylaya göç etti. Dikmen Mahallesi'nde 118 yıldır devam ettirilen göç için hazırlıklarını tamamlayan besiciler hayvanlarını rengarenk püsküller ve boyayla süslerken, kadınlar da geleneksel kıyafetlerini giydi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde besiciler, havaların ısınmasıyla hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak için rengarenk görüntüler eşliğinde yaylaya göç etti. Dikmen Mahallesi'nde 118 yıldır devam ettirilen göç için hazırlıklarını tamamlayan besiciler hayvanlarını rengarenk püsküller ve boyayla süslerken, kadınlar da geleneksel kıyafetlerini giydi.