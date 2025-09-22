Sakarya'da Beton Mikseri 5 Otomobile Çarptı: 2 Çocuk Hafif Yaralandı

Olayın Detayları

İlçede trafik akışını etkileyen kazada, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde seyreden beton mikseri, yolun sağ şeridinde bekleme yapan bir otomobile çarptı ve zincirleme hasara yol açtı.

Beton mikserini kullanan sürücü L.Ö. idaresindeki 34 TM 7819 plakalı araç, önünde duran 54 ALV 392 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen 54 ALV 392 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki diğer 4 otomobile daha çarparak toplam 5 aracın hasar görmesine neden oldu.

Yaralananlar ve Müdahale

Kazada, çarpmanın etkisiyle yolda ters yöne dönen 54 ALV 392 plakalı otomobilde bulunan A.U.G. (11) ve A.A.G. (7) isimli çocuklar hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilen çocuklar, ambulansla Serdivan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Beton mikseri sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ulaşım

Kaza nedeniyle kısa süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde beton mikserinin park halindeki otomobile çarpması sonucu 5 araç hasar gördü, 2 çocuk hafif yaralandı.